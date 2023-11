Tradegate-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (02.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) unter die Lupe.ANDRITZ habe erneut bessere Ergebnisse geliefert, die die Analysten- und die Konsenserwartungen übertroffen hätten. Die einzige Enttäuschung sei ein rückläufiger Auftragseingang im Bereich Pulp&Paper gewesen, der stärker ausgefallen sei als von Schinwald erwartet. Alle anderen Segmente hätten eine zumindest stabile Auftragslage gemeldet. Das EBITA sei in allen Segmenten mit Ausnahme von Hydro besser gewesen als gedacht, wobei Pulp&Paper in Bezug auf den Gewinnanstieg führend gewesen sei. Hervorzuheben sei auch die Verdoppelung des EBITA im Bereich Metals, die den Erholungspfad des vormaligen Krisensegments bestätige.Auf der Ertragsseite scheine ANDRITZ auf dem richtigen Weg zu sein und habe die ausgezeichnete Profitabilität des letzten Jahres trotz einiger kleinerer Restrukturierungskosten halten können. Daher sei die Umsatz- und EBITA-Prognose als "signifikant" bestätigt worden, d.h. mehr als 10%, mit der zusätzlichen Klarstellung einer stabilen EBITA-Marge (8,7% im Jahr 2022). Letzteres sei mehr als Schinwald derzeit in ihrer Prognose erwarte. Das Management sehe weiterhin eine Beeinträchtigung der Auftragslage durch die hohen Zinsen und das langsame Wirtschaftswachstum, habe aber eine starke Nachfrage nach grünen Produkten und Dienstleistungen eingeräumt. In der Telefonkonferenz habe das Management auch Analystenbedenken im Bereich Pulp&Paper entgegnet, da der niedrige Auftragseingang im Q3 offenbar das Zyklustief darstelle. Der Auftragseingang in anderen Segmenten werde als zumindest stabil erwartet.Auch wenn es ANDRITZ derzeit mittelfristig an zusätzlichen Umsatzwachstumstreibern mangle, biete das Unternehmen nach den Restrukturierungseffekten der letzten Jahre und der Abwicklung von Investitionsaufträgen eine stark verbesserte Ertragsqualität. Schinwald gefalle das Engagement in den Bereichen grüner Wasserstoff und Batterien, und sie erwarte mittelfristig eine steigende Nachfrage nach Wasserkraftwerken, Investitionen und Sanierungen. Der Kapitalmarkttag Ende Januar 2024 könnte neben neuen Segmentmargenzielen die nächsten Wachstumsimpulse liefern. Schinwald sehe die Ergebnisse positiv.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von ANDRITZ lautete "Kauf", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.11.2023)