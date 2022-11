12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze ANDRITZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

50,55 EUR +7,55% (04.11.2022, 11:09)



Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

50,65 EUR +9,58% (04.11.2022, 11:02)



ISIN ANDRITZ-Aktie:

AT0000730007



WKN ANDRITZ-Aktie:

632305



Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

AZ2



Wiener Börse-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ANDR



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft, globale Präsenz sowie Nachhaltigkeit sind die wesentlichen Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 27.400 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (04.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ANDRITZ habe erneut ein starkes und steigendes Ergebnis vorlegen können, das über den RBI-Erwartungen und denen des Marktes gelegen habe. Der Auftragseingang habe nun das vierte Quartal in Folge die Marke von EUR 2 Mrd. überstiegen und der Auftragsstand liege nun bei fast EUR 11 Mrd. Der Umsatz sei um mehr als 25% auf EUR 1,9 Mrd. gestiegen, wobei alle Segmente die Prognose der Analysten der RBI übertroffen hätten. Mit Ausnahme des Metals-Segments hätten auch alle Divisionen die EBITA-Erwartungen der Analysten der RBI übertroffen, wobei Pulp&Paper sowie Hydro besonders stark abgeschnitten hätten.Das Management erwarte auch in den nächsten Monaten eine solide Projektaktivität und habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt, wonach Umsatz, EBITA und Nettogewinn steigen sollten.Bei Pulp&Paper habe sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr auf EUR 1,5 Mrd. mehr als verdoppelt, einschließlich eines Großauftrags, aber noch ohne den Riesenauftrag von Paracel. Der Umsatz sei um 20% auf EUR 888 Mio. gestiegen und die Rentabilität sei mit einer EBITA-Marge von 10,4% solide geblieben. Metals habe mit einem EBITA von EUR 9,3 Mio. erneut ein positives Ergebnis erzielt, das jedoch etwas schwächer ausgefallen sei als von den Analysten der RBI erwartet (RBIe: EUR 12,4 Mio.). Gleichzeitig sei der Auftragseingang von EUR 564 Mio. eine positive Überraschung gewesen. Der Auftragseingang im Bereich Hydro habe im Vergleich zu den anderen Sparten stagniert, sei aber dennoch um 11% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 357 Mio. gestiegen.Die Kostenoptimierungsmaßnahmen der letzten Jahre würden sich immer noch auszahlen und die EBITA-Marge sei auf ordentliche 7,3% gestiegen. Auch Separation habe sich bei allen KPIs um mehr als 20% verbessert. Die Rentabilität der Gruppe sei aufgrund der Abwicklung von Großaufträgen, die in der Regel mit niedrigeren Margen einhergehen würden, unverändert geblieben.Unsere letzte Empfehlung für ANDRITZ lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.