ISIN ANDRITZ-Aktie:

AT0000730007



WKN ANDRITZ-Aktie:

632305



Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

AZ2



Wiener Börse-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ANDR



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (26.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem der österreichische Industriekonzern Mitte April eine Partnerschaft mit dem norwegischen Wasserstoff-Unternehmen HydrogenPRO eingegangen sei, habe ANDITZ den ersten Auftrag für eine grüne Wasserstoffanlage in Finnland vermeldet. Auftraggeber sei das finnische Unternehmen Koppö Energia. Die Finnen seien Teil des Gemeinschaftsunternehmens von Prime Capital und CPC Finnland, die im Bereich der alternativen Energien tätig seien.Die neue Anlage werde im finnischen Kristinestad errichtet und solle eine Kapazität von 200 Megawatt umfassen. Sowohl ANDRITZ-Boss Joachim Schönbeck als auch Vorstandsmitglied Thomas Zirngibl von Koppö Energia seien zuversichtlich und würden fest an den Erfolg von grünem Wasserstoff bei der Energiewende glauben. Über die Höhe des Auftrages hätten beide Unternehmen keine Angaben gemacht.ANDRITZ sei ein breit aufgestellter Industriekonzern. Das Unternehmen gehöre mit seinen Produkten zu den Marktführern im Bereich der Wasserkraft, in der Zellstoff- und Papierindustrie, sowie in der Metall- und Stahlindustrie. Die Kooperation mit HydrogenPro dürfte für weitere Aufträge beim Bau von grünen Wasserstoffanlagen sorgen und damit das Wachstum des Konzerns beschleunigen. Mit einem KGV 10 und einer Dividendenrendite von 4,5% sei die ANDRITZ-Aktie attraktiv bewertet. Anleger sollten eine Bodenbildung abwarten und sich dann ein paar Stücke ins Depot legen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze ANDRITZ-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:48,70 EUR -0,98% (26.07.2023, 12:43)Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:48,64 EUR -1,38% (26.07.2023, 12:30)