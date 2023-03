Börsenplätze ANDRITZ-Aktie:



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (08.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ergebnisse von ANDRITZ für das GJ 2022 hätten die RBI- und die Konsensprognosen auf breiter Front übertroffen. Das Management erwarte für 2023 einen Anstieg von Umsatz und Ergebnis, der in dieser Formulierung mehr als 5% betragen sollte. Daher würden sich die Analysten der RBI mit ihrer jüngsten Prognose wohl fühlen und erwarten, dass die Marktschätzung in den nächsten Tagen ebenfalls steigen werde.Das Management sei vorsichtig optimistisch, 2023 auch eine mit dem Vorjahr vergleichbare EBITA-Marge von 8,5% zu erreichen, aber angesichts der Herausforderungen der letzten Quartale, als die Kosteninflation das profitabelste Segment, Pulp&Paper, getroffen habe, habe es sich nicht explizit festlegen wollen. Die Rentabilität ohne Einmaleffekte sei 2022 bei 8,5% geblieben, was angesichts der Kosteninflation und der Probleme in den Lieferketten im vergangenen Jahr keine geringe Leistung sei. Das vierte Quartal sei besonders stark gewesen. Auf Segmentbasis sei die Rentabilität von Pulp&Paper auf immer noch gesunde 11,0% gesunken, während sich alle anderen Segmente verbessert hätten: Die EBITA-Marge im Segment Metals sei von 2,8% auf 3,8% gestiegen, Hydro sei von 7,1% auf 7,5% gestiegen und Separation habe mit 10,6% (9,8% im Vj.) zweistellige Werte erreicht, ein neuer Rekord, und könnte im nächsten Jahr wieder steigen.Die Nettoliquidität von ANDRITZ habe sich Ende 2022 auf rund EUR 1 Mrd. belaufen, wobei der Anstieg des Cashflows hauptsächlich auf das verbesserte Nettoumlaufvermögen zurückzuführen sei. Damit bleibe dem Management ausreichend Spielraum für einen Dividendenvorschlag von EUR 2,10/Aktie im Einklang mit der 50%-Ausschüttungsquote-Politik und gleichzeitig steige die Kriegskasse für Investitionen.Insgesamt würden die Analysten der RBI die Ergebnisse und den Ausblick als ausgezeichnet bewerten.Wir haben vor kurzem unsere Kauf-Empfehlung bestätigt, so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, zur ANDRITZ-Aktie. (Analyse vom 08.03.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity