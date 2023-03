12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft, globale Präsenz sowie Nachhaltigkeit sind die wesentlichen Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 27.400 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (03.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) weiterhin zu kaufen.Das Unternehmen werde am 8. März 2023 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen. Ausgehend von der exzellenten Performance des letzten Jahres prognostiziere Schinwald für 2022 ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum. Lediglich die Sorge vor der Kostenentwicklung und die Erwartung einer geringen Rückstellungsauflösung würden ihre Erwartungen für das Q4 dämpfen. Schinwald erwarte, dass das Management für das Jahr 2022 eine Dividende von EUR 1,95 vorschlage.Der Auftragseingang im vergangenen Jahr sei außerordentlich gut gewesen und auch die Rentabilität sei trotz der Kostenentwicklung stabil geblieben. Angesichts von EUR 9,3 Mrd. an Ordereingängen, von denen 46% im Bereich Pulp & Paper erwartet würden, und einem Auftragsbestand von EUR 10,6 Mrd. dürften die Kapazitäten des Unternehmens gut ausgelastet sein. Der Auftrag von Paracel für ein Zellstoffwerk im Wert von mehr als USD 1,5 Mrd. solle in diesem Jahr verbucht werden, was das Umsatzniveau noch weiter stützen werde. Vor dem Hintergrund voller Liquiditätsreserven und den Bemühungen der Industrieländer, mehr in erneuerbare Energien zu investieren, könnte der nächste Schwerpunkt auf Übernahmen und die Wachstumsmöglichkeiten im Hydro-Geschäft liegen.Die Bewertung sei in der zweiten Jahreshälfte 2022 von einem KGV von 10x auf 13x gestiegen, trotz einer höheren Renditekurve und folglich gestiegenen Eigenkapitalkosten. Angesichts des jüngsten und des prognostizierten Wachstumsprofils könnte nach Meinung der Analystin sogar eine Bewertung mit dem 15-fachen Gewinn gerechtfertigt sein.Das Umfeld für Wasserkraftwerke habe sich in den letzten zwei Jahren deutlich gebessert, da die Energiepreise und die Politik Investitionen in erneuerbare Energien vermehrt unterstützen würden. Während Sanierungen im Zusammenhang mit Effizienz- oder Kapazitätssteigerungen immer wirtschaftlich sinnvoll gewesen seien, könnten nun die zusätzlichen Mittel aus beispielsweise Investitionspaketen wie dem US-Inflation Reduction Act oder dem europäischen Green Industrial Plan und die Aussicht auf schnellere Genehmigungen mittelfristig eine Neubelebung der Investitionen in die Wasserkraft bewirken. Trotz des Versprechens der Regierungen, langwierige Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, würden sie nach wie vor einen potenziellen Hemmschuh darstellen. Daher halte sich Schinwald mit einer Anhebung ihrer Prognosen zum jetzigen Zeitpunkt zurück.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.