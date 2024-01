Börsenplätze ANDRITZ-Aktie:



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (23.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR).ANDRITZ habe seine ursprünglichen Ziele für 2022 bis 2024 mit einem Umsatz von EUR 7 Mrd., einer EBITA-Marge von 8% und einer Nettomarge von 5% bereits deutlich früher als geplant erreicht. Die Analystin erwarte ein neues mittelfristiges Umsatzziel von EUR 8,5 bis 9,0 Mrd., eine EBITA-Marge von zumindest soliden 8%, (eventuell sogar 8,5%), und eine Nettomarge von über 5%. Ebenfalls habe das Unternehmen vorläufige Ergebnisse und einen Ausblick für 2024 veröffentlicht. ANDRITZ werde am 24. Januar ihren Capital Markets Day veranstalten. Die Analystin erwarte, dass die EBITA-Marge im Pulp & Paper und im Metall-Segment bestätigt würden, während die Ziele im Bereich Wasserkraft gesenkt würden.ANDRITZ habe konstant die Gewinnerwartungen im vergangenen Jahr übertroffen und einen Auftragsbestand von mehr als EUR 10 Mrd. erreicht. Der Aktienkurs habe diese Dynamik nicht vollständig widergespiegelt. Der Grund dafür könnte das erhöhte Zinsniveau sein, welches zwar nicht Andritz direkt beeinflusse, jedoch die Kunden dazu dränge, ihre finalen Investitionsentscheidungen aufzuschieben. Dieses Problem sollte sich aber, aufgrund des erwarteten Rückgangs des Zinsniveaus lösen. In Kombination mit einem starken Produktportfolio im Bereich Dekarbonisierung erwarte die Analystin auch in einem langsamen Wachstumsumfeld eine solide Nachfrageentwicklung.Die Anfang letzten Jahres prognostizierte Renaissance der Wasserkraftinvestitionen sei in den USA im vollen Gange, während sich der europäische Gesetzgebungsprozess länger als erwartet hinziehe. Die Prognosen der Branche würden auf eine leichte Verlangsamung des weltweiten Kapazitätswachstums in diesem Jahrzehnt hindeuten, was jedoch hauptsächlich auf das Fehlen riesiger Projektabschlüsse in China zurückzuführen sei. Der Bedarf an Pumpspeicherkraftwerken (allein oder in Kombination mit erneuerbaren Energieträgern wie Wind- und Solarenergie), für die Erneuerung der veralteten Kraftwerksparks sei weiterhin hoch, und die von ANDRITZ hergestellten Turbinen seien in vielen Ländern außerhalb des chinesischen Einflussbereichs vertreten.ANDRITZ habe im Juli 2023 den ersten Auftrag für eine Anlage mit grünem Wasserstoff erhalten, auf welche im September 2023 eine weitere gefolgt sei. Obwohl eine beträchtliche Anzahl von Projekten für 2023 angekündigt worden sei, hätten nur wenige grünes Licht erhalten aufgrund von mehreren exogenen Faktoren, wie unter anderem dem Preis von grünem Wasserstoff, der noch unter dem von grauem liege. Langfristig müsse die Produktion von grünem und blauem Wasserstoff die derzeitige weltweite Nachfrage von 90 Millionen Tonnen pro Jahr auffangen, wobei Projekte mit einer Produktion von 10 Millionen bereits durch Abnahmevereinbarungen gedeckt seien.Die Analystin aktualisiere ihre Ergebnisprognose und ändere die zukünftige Segmenteinteilung. Sie habe die Buchung des EUR 1,5 Mrd. teuren Zellstoffwerksprojekts Paracel, aufgrund von unerwarteten Verzögerungen, auf 2024e verschoben. Ihre Prognose liege 3% über dem Konsens für den Umsatz in 2023e und 6% über dem Konsens für die Umsätze 2024e und 2025e. Ihre EBITDA-Prognose liege nur leicht über dem Konsens, nämlich um 1,5%, bei einer Marge von rund 8,5%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity