Wien (www.aktiencheck.de) - AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) (-3,61%) gab am Dienstag neue Details über einen Chip für künstliche Intelligenz bekannt, der den aktuellen Marktführer NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) (+ 3,9%) herausfordern soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) werfe dem Autokonzern BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (+1,74%) Manipulationen bei den Abgaswerten seiner Fahrzeuge vor. Bei mehreren BMW-Modellen habe man verbotene Abschalteinrichtungen nachgewiesen, habe die DUH am Dienstag mitgeteilt. Tests hätten zum Teil eine 49-fache Überschreitung der Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden ergeben - solche Werte seien noch nie gemessen worden. BMW weise die Vorwürfe zurück.Accenture (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) (+1,18%) woll massiv auf künstliche Intelligenz setzen. Wie das Beratungsunternehmen mitgeteilt habe, wolle man über einen Zeitraum von drei Jahren USD 3 Mrd. investieren, um Kunden beim Einsatz von KI zu unterstützen. (14.06.2023/ac/a/m)