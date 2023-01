Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen habe sich das Management von AMD noch zuversichtlich gegeben, dass man das Jahr besser abschließen dürfte. Die Zahlen, die Intel vergangenen Donnerstag veröffentlicht habe, würden jedoch einen dunklen Schatten voraus werfen und hätten auch die Aktie von AMD belastet.Denn die Probleme rund um volle Lager und eine Nachfrageschwäche auf dem PC-Markt scheinen sich noch nicht wirklich aufgelöst zu haben. Darauf würden jedenfalls die enttäuschenden Q4-Zahlen sowie die Q1-Prognose von Intel schließen lassen. Der große Konkurrent habe aber nicht nur Probleme auf dem PC-Markt, der laut Gartner im Weihnachtsquartal um 28,5 Prozent eingebrochen sei, sondern sehe auch Schwächen im Datacenter.Intel sei laut dem Bernstein-Analyst Stacy Rasgon dazu gezwungen, günstige Preise und Kapazitäten als strategische Waffe gegen die Marktanteilsgewinne von AMD einzusetzen, was auch bei den neuen AMD-CPUs zu ungewöhnlich hohen Rabatten geführt habe. Dieser Trend sowie die steigenden Kosten dürften sich negativ auf die Bruttomargen von AMD im Q4 auswirken, warne der Experte.Die Erwartungen der Analysten an die AMD-Earnings seien jedenfalls deutlich vorsichtiger als das Versprechen des AMD-Managements. Beinahe alle Experten hätten in den vergangenen drei Monaten ihre Schätzungen nach unten korrigiert und würden nun einen Gewinnrückgang auf 0,67 Dollar je Aktie erwarten. Der Umsatz solle sich zwar um 14 Prozent leicht verbessern auf 5,52 Milliarden Dollar, es wäre aber das schwächste Umsatzwachstum seit drei Jahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf AMD befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.