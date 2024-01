Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

135,26 EUR -0,13% (11.01.2024, 08:46)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

148,54 USD -0,48% (10.01.2024)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - AMD: V-Muster vor der Vollendung? - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) hat sich gestern an die 150er Marke herangeschoben und ist dort zunächst auf einen Widerstand getroffen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die Aktie von NVIDIA in dieser Woche bereits auf neue Allzeithochs ausgebrochen sei, hätten sich auch die AMD-Papiere zuletzt deutlich erholen können. Nach einem scharfen Rücksetzer zum Jahresstart seien die Notierungen am vergangenen Donnerstag wieder nach oben gedreht und hätten innerhalb von vier positiven Sitzungen in Folge 10,3% an Wert zugelegt. Am gestrigen Mittwoch seien die Kurse in der Spitze bis auf 150,88 USD gestiegen, seien zum Handelsschluss (-0,5%) aber noch einmal unter die 150er Marke zurückgefallen.Ausblick: Mit dem gestrigen Tageshoch bei 150,88 USD hätten der AMD-Aktie nur noch 0,17 USD bis zum 2023er Top gefehlt, das am 29. Dezember bei 151,05 USD markiert worden sei.Das Long-Szenario: Gelinge den Kursen jetzt der Sprung über die 150er Schwelle und das Vorjahreshoch, würde im Chart ein kleines V-Muster vollendet werden. Das rechnerische Aufwärtspotenzial aus dieser Umkehrformation könnte anschließend einen Anstieg in Richtung des amtierenden Rekordhochs möglich machen, das bei 164,46 USD zu finden sei und am 30. November 2021 aufgestellt worden sei. Zuvor dürften allerdings noch das Zwischenhoch vom 28. Dezember 2021 bei 156,73 USD und die 160er Schwelle bremsend wirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: