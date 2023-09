NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (06.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Vorstandschefin habe verlauten lassen, dass dem Hype um KI jetzt auch Umsätze folgen würden. Der Chart von AMD sehe nun interessant aus: Wenn die Aktie über den mittelfristigen Abwärtstrend ausbrechen könnte, wäre der nächsthöhere Ziel über 120 USD gelegen. Dann könnten sogar auch die Hochs vom Juni ins Visier kommen. AMD ist zwar nicht so günstig bewertet, aber die Technik spricht momentan eher für weiter steigende Kurse, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.09.2023)