Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (14.11.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von Roth MKM:Roth MKM nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) auf.AMDs differenziertes Portfolio von Hochleistungs-Rechen- und Netzwerkprozessoren sowie Beschleunigern stelle eine starke Investitionsmöglichkeit dar, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. AMD sei aus Sicht des Produktportfolios gut positioniert, um den wachsenden Markt für Rechenzentrumsinfrastrukturen zu adressieren. Die Überprüfungen von Roth MKM würden darauf hindeuten, dass AMD bereit sei, weitere Anteile am Cloud-Server-Markt zu gewinnen und in den Unternehmensmarkt vorzudringen.Roth MKM hat in einer aktuellen Aktienanalyse die AMD-Aktie mit dem Rating "buy" sowie einem Kursziel von 125 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:109,22 EUR +0,05% (14.11.2023, 12:39)