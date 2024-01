Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

165,02 EUR +1,05% (29.01.2024, 09:04)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

177,25 USD -1,71% (26.01.2024)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.01.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AMD: Spannung vor den Zahlen - ChartanalyseNach einem weiteren Rekordhoch am Donnerstag ist die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) am Freitag schwächer aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ein enttäuschender Ausblick des Chipunternehmens Intel - die Aktie habe am Freitag nach Vorlage der Quartalszahlen 11,9% verloren - habe zum Wochenschluss den US-Tech-Sektor belastet. Dabei hätten sich auch die Papiere von AMD schwächer präsentiert, die unter dem Strich 1,7% auf einen Endstand bei 177,25 USD abgegeben hätten. Zuvor hätten die Kurse am Donnerstag allerdings ein weiteres Rekordhoch bei 184,92 USD erreicht, womit die Notierungen im Januar bereits mehr als 20% an Wert hätten zulegen können.Ausblick: Neben Microsoft und Alphabet werde auch AMD am späten Dienstagabend nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. In der laufenden Woche sei daher mit einer erhöhten Volatilität und möglichen Kurslücken zu rechnen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stehe das neue Allzeithoch vom Donnerstag im Fokus, das nun bei 184,92 USD einen Widerstand bilde. Wie bei neuen Rekordständen üblich, wäre der Weg darüber zunächst frei von weiteren charttechnischen Hürden. Als Orientierungspunkte böten sich aber die 190er und die 200er Marke an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: