Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

99,88 EUR -0,91% (17.10.2023, 17:53)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

105,96 USD -0,47% (17.10.2023, 17:44)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Weitere Handelsrestriktionen der USA gegen China hätten am Dienstag Aktien aus der Chipbranche teils stark belastet. Allerdings würden die neuen Regeln zunächst erst einmal nur den US-Chipkonzern NVIDIA betreffen. Dessen Aktie habe am Dienstagnachmittag zwischenzeitlich einen Verlust von mehr als 5% verzeichnet.Die USA würden den Verkauf von Chips einschränken, die NVIDIA speziell für den chinesischen Markt entwickelt habe. Dies sei Teil einer umfassenden Aktualisierung der Exportbeschränkungen, mit denen China der Zugang zu hochentwickelter Halbleitertechnologie verwehrt werden solle.Auch die Aktien anderer Chiphersteller hätten unter den jüngsten Nachrichten gelitten. So habe Intel als Schlusslicht im US-Leitindex Dow Jones Industrial rund 2% eingebüßt. Für die AMD-Aktie sei es um rund 1% nach unten gegangen.Die NVIDIA-Führung werde sich wahrscheinlich bald zu den verschärften Handelsbeschränkungen äußern. Für alle drei laufenden "Der Aktionär"-Empfehlungen (NVIDIA, Intel, AMD) gelte es nun, die Einschätzungen des NVIDIA-Managements abzuwarten und sich für Gewinnmitnahmen bereit zu halten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.