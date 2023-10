Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

101,50 EUR +1,53% (16.10.2023, 17:08)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

107,03 USD +1,85% (16.10.2023, 16:44)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AMD-Aktie sei zuletzt aus einer viermonatigen bullischen Chartformation ausgebrochen, habe jedoch am vergangenen Freitag einen spürbaren Rückschlag hinnehmen müssen. Doch dieser Rückschlag eröffne nun die optimale Möglichkeit für einen neuen Einstieg.Am 6. Oktober 2023 sei AMD der Ausbruch aus einer bullischen Keilformation gelungen. Am Freitag sei der Kurs der AMD-Aktie jedoch um 3,4 Prozent auf die Unterstützung bei 104,94 Dollar zurückgefallen. Im Idealfall bleibe der Kurs über dieser Unterstützung, jedoch wäre auch ein Rücksetzer auf die obere Keillinie bei 102 Dollar unproblematisch, da dies die Chartformation intakt lassen würde.Ein erstes bullishes Kursziel wäre das 23,6-prozentige Fibonacci-Retracement welches bei 114,72 Dollar liege. Im Idealfall erreiche der Kurs das Hoch vom 13. Juni bei 132,83 Dollar, da dies die erste Kerze der Keilformation sei. Nach unten hin sei man durch den GD200 bei 98,12 Dollar abgesichert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: