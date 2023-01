XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

66,21 EUR +4,28% (23.01.2023, 14:03)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

70,07 USD +3,49% (20.01.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von Analyst William Stein von Truist:William Stein, Analyst von Truist, erhöht das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Im Rahmen einer breiteren Research-Note und einer positiveren Guidance für Halbleiter und KI beziehe der Analyst zwar zunehmend negative fundamentale Einschätzungen in seine Modelle ein und verschiebe seine Erwartungen für 2023 unter den Konsenswert, aber für das kommende Jahr rechne er mit einer Erholung. Wenn der aktuelle Zyklus frühere Durchschnittsmuster widerspiegele, würden Halbleiter-Aktien in der Lage sein, in den nächsten zwei Jahren eine Rendite von etwa 135% zu erzielen, selbst wenn das nächste Quartal oder die nächsten zwei Quartale bescheidene negative fundamentale Korrekturen bringen würden.William Stein, Analyst von Truist, bewertet die AMD-Aktie weiterhin mit "hold" und hebt das Kursziel von 70 auf 79 USD an. (Analyse vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:66,41 EUR +2,90% (23.01.2023, 14:24)