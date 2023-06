Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

117,16 EUR +1,51% (14.06.2023, 21:25)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

126,48 USD +1,57% (14.06.2023, 20:44)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (14.06.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe die AMD-Aktie nach einer Investorenveranstaltung noch zu den schwächsten Werten an der Wall Street gezählt. Doch von Seiten der Analysten gebe es Lob für die neue KI-Strategie, entsprechend könne der Chipkonzern am Mittwoch wieder zulegen und das Hoch, das gestern im frühen Handel noch erreicht worden sei, wieder angreifen.AMD habe Details zu seinem neuen Chip MI300X bekannt gegeben, der Chatbots wie ChatGPT beschleunigen und die Verarbeitungszeiten verringern solle. Das solle Unternehmen helfen, die Kosten für die Bereitstellung von Diensten wie ChatGPT zu senken, so CEO Lisa Su bei Reuters. Im dritten Quartal solle der neue KI-Chip in kleinen Mengen auf den Markt kommen, im vierten Quartal solle dann die Massenproduktion folgen.Konkrete Aussagen zu den Kosten des Chips oder dessen Auswirkungen auf den Umsatz habe AMD zwar nicht genannt. Dennoch habe es Lob gegeben. Piper Sandler habe erklärt, dass AMD alle Bausteine habe, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Der Konzern habe vor allem die Kompatibilität des Chips im Vergleich zur Konkurrenz hervorgehoben. AMD habe erkannt, dass der Ansatz "Eine-Lösung-für-alle" nicht den Anforderungen gerecht werde, habe es zudem bei Goldman Sachs geheißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: