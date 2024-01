NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.01.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von Barclays:Tom O'Malley, Analyst von Barclays, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) an.Im Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbereich bevorzuge er Unternehmen, die von der zweiten Welle der künstlichen Intelligenz profitieren würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das neu Kursziel für die AMD-Aktie sei ein Teil des Ausblicks der britischen Bank für 2024.Tom O'Malley, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 120 auf 200 USD erhöht. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:135,90 EUR +0,76% (16.01.2024, 12:59)