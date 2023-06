Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

109,70 EUR -0,99% (20.06.2023, 09:08)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

120,02 USD -3,40% (16.06.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.06.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AMD: Korrektur nach neuem Jahreshoch - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) hat in der vergangenen Handelswoche ein neues Jahreshoch markiert, anschließend kam es jedoch zu einer scharfen Tagesumkehr, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Papiere von Advanced Micro Devices (AMD) hätten sich im Mai am Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) nach oben abgedrückt und seien binnen vier Wochen von 81,02 USD auf 130,79 USD (+61,4%) gestiegen. Danach sei ein Rücksetzer gefolgt, bevor sich die Notierungen am vergangenen Dienstag in der Spitze bis auf 132,83 USD hätten verbessern können. Oberhalb der 130er Marke sei die Aktie jedoch erneut auf dem Absatz kehrtgemacht und zum Wochenschluss auf 120,08 USD zurückgefallen.Ausblick: Ausgehend vom neuen Jahreshoch (= Tageshoch vom Dienstag) habe die AMD-Aktie (bezogen auf den Schlusskurs vor dem Wochenende) bereits 9,6% an Wert verloren.Das Long-Szenario: Um den 2023er Aufwärtstrend (aktuell: +85,3%) fortzusetzen, müssten die Kurse im ersten Schritt die schwache Sitzung vom Freitag (-3,4%) aufholen und über 125,85 USD steigen. Im Anschluss gelte es dann, die 130er Marke per Tagesschluss zu überbieten, wobei es im Idealfall auch über das aktuelle Jahreshoch bei 132,83 USD hinausgehen sollte. Gelinge darüber auch der Sprung über das Februar-Hoch aus dem Vorjahr (132,96 USD), könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 150,00 USD fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: