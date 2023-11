Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.11.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AMD: Hochlauf an das Juli-Top - ChartanalyseDie Aktie von AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) hat am Freitag 0,7% auf 120,62 USD zugelegt und damit die dritte Handelswoche in Folge im Gewinn beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die AMD-Aktie sei in der zweiten Oktober-Hälfte erneut unter Druck geraten und im Tief bis auf 92,74 USD zurückgefallen. Zum Start in den November hätten die Quartalszahlen jedoch für eine starke Erholung gesorgt, wobei die Notierungen innerhalb von drei Wochen rund 30% an Wert hätten zulegen können. In der Spitze sei es für die Kurse am Dienstag sogar bis auf 122,11 USD gegangen - das sei der höchste Stand seit vier Monaten gewesen.Ausblick: Mit dem Ausbruch aus dem Juli-Abwärtstrendkanal und dem Sprung über das Oktober-Hoch habe die AMD-Aktie die vorherige Korrektur beendet und sei in eine starke Erholung übergegangen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne die nächste Hürde jetzt direkt am Juli-Hoch bei 122,12 USD angetragen werden. Gelinge den Notierungen dort der Break, ließe sich aus dem September-/Oktober-Doppeltief ein rechnerisches Kurspotenzial bis in den Bereich um 128,16 USD ableiten. Darüber würde anschließend die 130er Marke mit dem Mai-Hoch bei 130,79 USD in den Fokus rücken. Etwas höher dürfte dann bei 132,83 USD das amtierende Jahreshoch bremsend wirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: