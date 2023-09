NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

29.09.2023



US0079031078



863186



AMD



AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt gebe es die Hoffnung darauf, dass die Geschäfte weit besser laufen würden. Verbunden mit der Euphorie um die KI sei die AMD-Aktie stark angestiegen. Dann habe sich das Ganze ein bisschen abgekühlt. Das Unternehmen habe aber gesagt, dass man Auswirkungen in seinem Geschäft sehe. Zudem könnte es einen kleinen Stimmungsumschwung geben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zum AMD-Aktie. (Analyse vom 29.09.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:97,96 EUR +0,67% (29.09.2023, 20:42)