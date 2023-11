NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD,

NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren,

Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten

Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.11.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Der US-Chipkonzern habe einen ausgesprochen gemischten Eindruck gemacht, indem er seine Bestrebungen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Rechenzentrum stark umgesetzt, aber zyklisch im Bereich Embedded/Gaming gelitten habe, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Deutsche Bank sei der Ansicht, dass AMDs Veranstaltung am 6. Dezember kurzfristig ein relativ positiver Katalysator sein sollte, behalte jedoch ihr bisheriges Anlagevotum bei, bis der zyklische Gegenwind nachlasse oder das Bewertungsrisiko/-ergebnis der Aktie attraktiver werde.Deutsche Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 115 auf 110 USD reduziert. (Analyse vom 01.11.2023)