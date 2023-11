Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

100,58 EUR +12,78% (01.11.2023, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

105,94 USD +7,50% (01.11.2023, 16:40)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Wall Street habe ihre Erholung am Vorabend fortgesetzt und auch die meisten asiatischen Börsen hätten am Mittwochmorgen einen leicht positiven Trend gezeigt. Mit Spannung würden die Anleger den US-Zinsentscheid am heutigen Mittwochabend erwarten. Die Entwicklung sei auch wichtig für den Chip-Hersteller AMD.Erneut enttäuschende Wirtschaftssignale aus China hätten nicht wie am Vortag belastet. Die vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Industriestimmung sei im Oktober wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gerutscht.Anleger würden die neusten Zahlen von heute positiv aufnehmen. Im dritten Quartal habe AMD die Erlöse im Jahresvergleich um gut 4% auf 5,8 Mrd. USD gesteigert. Der Gewinn sei von 66 Mio. vor einem Jahr auf 299 Mio. USD gesprungen. Dabei habe AMD auch von einer Erholung im traditionellen Geschäft mit Technik für PCs profitiert. Dieses habe in der Vergangenheit unter hohen Überkapazitäten in der Branche gelitten.(Mit Material von dpa-AFX)