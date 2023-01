Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

69,97 EUR +8,41% (23.01.2023, 17:57)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

69,52 EUR +9,48% (23.01.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

75,814 USD +8,20% (23.01.2023, 17:42)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn rücke das Papier des Halbleiter-Konzerns in den Fokus der Anleger. Das Die AMD-Aktie legr infolge einer Barclays-Studie deutlich zu und überwinde wichtige Widerstände. Analyst Blayne Curtis habe sein Kursziel von 70 auf 85 USD deutlich angehoben und dir AMD-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Als Begründung habe der Experte einen positiveren Ausblick auf die Halbleiterindustrie angeführt. Das Team rund um Curtis habe zudem erklärt, man sei optimistischer für Unternehmen, die Chips für die Bereiche Rechenzentren, PCs und Handys fertigen würden.Die Barclays-Studie verleihe der AMD-Aktie am Montag frischen Wind. Das Plus liege aktuell bei mehr als 8%. Damit untermauere das Papier den Sprung über die charttechnisch wichtigen Marken GD50 und GD100 und nehme nun Kurs auf den Bereich um die 80-USD-Marke, wo auch der GD200 (80,19 USD) verlaufe. Auf dieses Szenario setze auch "Der Aktionär", so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: