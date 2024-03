NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

205,36 USD +1,34% (04.03.2024)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von Barclays:Tom O'Malley, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Die Auslieferungen von Client-MPUs im Dezember seien stärker als erwartet gewesen, würden aber zu einem bedeutenden Rücksetzer im März führen, so der Analyst. Für das Gesamtjahr rechne er mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich bei Client-MPUs und einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich bei Servern, wobei AMD in beiden Märkten weiterhin Marktanteile gewinnen werde.Tom O'Malley, Analyst von Barclays, bewertet die AMD-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 200,00 auf 235,00 USD gesteigert. (Analyse vom 04.03.2024)Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:183,70 EUR -2,93% (05.03.2024, 10:50)