Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.09.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AMD: Vor dem Ausbruch? - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist nach dem schwachen August am Freitag mit Kursgewinnen in den September gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie von AMD sei Mitte Juni bis auf das Jahreshoch bei 132,83 USD gestiegen und anschließend in eine Korrektur übergegangen. Dabei sei in einer ersten Abwärtsreaktion zunächst die Kurslücke vom 25. Mai geschlossen worden, bevor die Notierungen im August (-7,7%) erneut schwächer tendiert hätten und an die runde 100er Marke zurückgefallen seien. Dort hätten sich die Papiere in der vergangenen Woche wieder nach oben abgedrückt und per Saldo 7% auf einen Wochenschluss bei 109,45 USD zugelegt.Ausblick: Mit der starken Sitzung am Freitag (+3,6%) habe sich die AMD-Aktie zum September-Start an das Juni-Hoch aus dem Vorjahr herangeschoben.Das Long-Szenario: Könnten die Notierungen diese Hürde und den GD50 bei 110,98 USD überbieten, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an die Juli-Abwärtstrendgerade. Gelinge im Bereich von 115,00 USD der Sprung über diesen charttechnischen Widerstand, wäre die Korrektur vorerst beendet und ein Anstieg bis zum August- oder Juli-Top bei 119,50 USD bzw. 122,12 USD möglich. Darüber würde dann die 130er Marke mit dem Mai-Hoch bei 130,79 USD sowie dem bisherigen Jahreshoch bei 132,83 USD in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: