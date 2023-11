NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

98,50 USD +2,41% (31.10.2023, 20:59)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD,

NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren,

Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten

Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellenAktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186,Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Chiphersteller habe bei seinen Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen für denUmsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen. Der Ausblick indes schmecke denAnlegern gar nicht. AMD-CFO Jean Hu habe die maue Prognose mit einer sichabschwächenden Nachfrage nach Chips aus der Gaming-Branche begründet. Auch derBedarf der Automobilindustrie sei überschaubar.Würden sich die Kursverluste im regulären Handel fortsetzen, würde sich die AMD-Aktieweiter von der 200-Tage-Linie entfernen. In den Fokus gerate die Marke bei 89/90 USD. DieAMD-Aktie sei laufende Empfehlung des "Aktionärs". Der Stoppkurs sollte bei 81 Eurogesetzt werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellenAktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2023)Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/schwacher-ausblick-amd-knickt-ein-

20342427.html" target="_blank">unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:91,11 EUR +2,16% (01.11.2023, 09:27)