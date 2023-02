Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Aktie von AMD habe am Dienstag bereits im regulären Handel mit einem Plus von 3,7 Prozent zu den starken Titeln gezählt. Nachbörslich habe das Papier noch einmal eine Schippe drauf legen können. Gut 2,6 Prozent gehe es derzeit noch einmal nach oben auf 77,12 Dollar. Ein höher als erwartetet ausgefallener Gewinn habe die Anleger erfreut.Im vierten Quartal habe AMD 69 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar verdient, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Analysten hätten im Vorfeld einen Gewinn von 67 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 5,5 Milliarden Dollar erwartet.Der Chipkonzern profitiere in einem schwachen PC-Markt vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und Autoindustrie. Zuwächse in diesen Bereichen hätten den Einbruch im Geschäft mit Prozessoren für Personal Computer im vergangenen Quartal mehr als ausgleichen können.Bei PC-Chips habe sich der Umsatz im Jahresvergleich auf gut 900 Millionen Dollar halbiert. Der Bereich habe einen operativen Verlust von 152 Millionen Dollar nach einem positiven Ergebnis von 530 Millionen Dollar im Vorjahresquartal verbucht. Im Geschäft mit Rechenzentren habe es dagegen ein Umsatzplus von 1,16 auf 1,65 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn von 444 Millionen Dollar gegeben.Ausgezahlt habe sich für AMD der Kauf der Firma Xilinx, die auf Chiplösungen unter anderem für Flugzeuge und Raketen sowie Autos und Elektronikgeräte spezialisiert sei. Der Umsatz in dem Bereich sei mit dem Zukauf von 71 Millionen auf fast 1,4 Milliarden Dollar hochgesprungen."Obwohl das Nachfrageumfeld gemischt ist, sind wir zuversichtlich, dass wir im Jahr 2023 Marktanteile gewinnen und auf der Grundlage unseres differenzierten Produktportfolios langfristiges Wachstum erzielen können", so AMD-Chefin Lisa Su.Wichtig für die Aktie von AMD wäre der Sprung über die Marke von 80 Dollar. Dies würde ein neues Kaufsignal bedeuten.Investierte Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel. "Der Aktionär" favorisiert in der Branche aber weiterhin die Aktie von Nvidia. (Analyse vom 31.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link