"Wir haben sehr gute Fortschritte mit nordamerikanischen Cloud-Anbietern gemacht, und wir glauben weiterhin, dass es zwar einige kurzfristige, nennen wir es Optimierungen mit einzelnen Cloud-Anbietern geben kann, aber mittelfristig ... im Jahr 2023 erwarten wir ein Wachstum in diesem Markt ... angesichts der Stärke unseres Produktportfolios und des allgemeinen Wachstums".



Laut Stacy Rasgon, Analystin für den Halbleitermarkt bei Bernstein, seien die Ergebnisse von AMD besser als die, die kürzlich von Intel veröffentlicht worden seien. Das Unternehmen habe nicht angedeutet, dass es im letzten Quartal des Jahres niedrigere Ergebnisse erwarte. Die Aktien des Halbleiterherstellers könnten empfindlich auf den Ausgang der Zwischenwahlen für den Kongress in den USA reagieren. Die Republikaner, die derzeit bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus in Führung liegen würden, hätten den "Chips and Science Act" kritisiert, mit dem die Demokraten die US-Chiphersteller unterstützen und ihnen Fördermittel in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zur Verfügung stellen möchten. Das Geld solle für die Forschung und den Bau von Chipfabriken auf amerikanischem Boden verwendet werden, nachdem Taiwan, ein wichtiger Teil des globalen Chipmarktes, zu einem geopolitisch unsicheren Ort geworden sei, der von der chinesischen militärischen Expansion bedroht werde.



- Zu den Unternehmen, die vom weiteren Schicksal des Gesetzentwurfs und der Haltung der Republikaner betroffen sein könnten, würden auch Intel (INTC.US), NVIDIA (NVDA.US) und Texas Instruments (TXN.US) gehören.



Advanced Micro Devices (AMD.US) im Chart: Die Aktie befinde sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend. Die fundamentale Bewertung von AMD könne für Contrarian-Investoren als attraktiv angesehen werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liege bei 14 und das PEG-Verhältnis bei weniger als 1, was den anhaltend großen Pessimismus des Marktes gegenüber den zukünftigen Gewinnschätzungen des Unternehmens verdeutliche. Vorbörsliche Notierungen würden auf einen Eröffnungskurs in der Nähe von 62 Dollar pro Aktie hindeuten. (Quelle: xStation 5)



Börsenplätze AMD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

63,50 EUR +2,70% (02.11.2022, 13:16)



XETRA-Aktienkurs AMD-Aktie:

64,18 EUR +4,89% (02.11.2022, 13:03)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

59,66 USD -0,67% (01.11.2022, 21:00)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.11.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktien steigen nach Ergebnisbericht und besserer Prognose - AktiennewsDer Chiphersteller Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) legte gestern nach Börsenschluss an der Wall Street seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor, so die Experten von XTB.Der Bericht sei schwächer ausgefallen als erwartet, habe aber die "düsteren" Schätzungen übertroffen, die das Unternehmen im Oktober mitgeteilt habe und die auf eine rapide sinkende Nachfrage nach Personal Computern hingedeutet hätten. Die Aktie habe vor Börseneröffnung um fast 5% zugelegt:Umsatz: 5,57 Milliarden Dollar gegenüber Prognose 5,62 Milliarden Dollar (Refinitiv)Gewinn pro Aktie: 0,67 Dollar gegenüber Prognose 0,68 Dollar (Refinitiv)Rechenzentrumsumsatz: 1,61 Milliarden Dollar gegenüber Prognose 1,64 Milliarden Dollar (Street Account / +45% im Jahresvergleich)Gaming-Umsatz: 1,63 Milliarden Dollar gegenüber Prognose 1,63 Milliarden Dollar (Street Account / +14% im Jahresvergleich)Umsatzprognose für 2022: 23,5 Milliarden Dollar gegenüber 26,3 Milliarden Dollar (August-Schätzung) gegenüber Prognose 23,88 Milliarden Dollar (Refinitiv)- Der Gewinn pro Aktie habe geringfügig unter den Erwartungen gelegen. Der Umsatz habe die Erwartungen um rund 50 Millionen Dollar verfehlt. Der Jahresüberschuss des Unternehmens sei um 93% auf 66 Millionen Dollar gegenüber einem Rekordwert von 2021 gefallen. Dies sei jedoch in erster Linie auf die große Übernahme des Silicon-Valley-Unternehmens Xilinx zurückzuführen, dem weltweit einzigen Hersteller von Chips, die als "Field-Programmable Gate Arrays" bezeichnet würden, für 49 Milliarden Dollar. Das Unternehmen weise auch darauf hin, dass die Nachfrage nach Chips, die in Microsoft- und Sony-Konsolen verwendet würden, weiterhin stark sei. Diese Nachfrage dürfte im Zuge des festlichen vierten Quartals noch steigen.- Im Datenbank-Segment habe AMD in diesem Jahr das Startup-Unternehmen Pensando für 1,9 Milliarden Dollar übernommen. Die Einnahmen aus diesem Segment würden weiterhin mit einer sehr schnellen Rate von 45% pro Jahr wachsen. Der Hersteller habe darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach den "Genoa"-Serverchips nach wie vor gut sei. Am 10. November wolle das Unternehmen ganz neue Epyc-Chips vorstellen.- Trotz einer Verlangsamung des Technologiemarktes und interner Probleme auf dem Halbleitermarkt, die durch US-Exportbeschränkungen nach China verursacht worden seien, seien die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 29% gestiegen. Die Ergebnisse der vier Hauptsegmente von AMD seien besser gewesen als in der Ankündigung vom Oktober erwartet. AMD erwarte in den kommenden Quartalen ein Wachstum bei Chips, die in Servern eingesetzt würden. Das Unternehmen rechne jedoch mit einer weiteren Verlangsamung des PC-Marktes im vierten Quartal des Jahres und einem Rückgang der Bruttomarge auf 52%, verglichen mit 54%, die am Ende des zweiten Quartals prognostiziert worden seien. Gleichzeitig erwarte AMD ein anhaltendes Wachstum im Cloud-Computing-Geschäft, habe das Unternehmen seine Aussichten in diesem Segment kommentiert: