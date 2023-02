Die Aktie von AMD (AMD.US) sei vorbörslich um mehr als 3% gestiegen und über die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals ausgebrochen. Der Kurs nähere sich der wichtigen Widerstandszone bei 81,40 Dollar, die durch das 23,6%-Retracement der Ende November 2021 gestarteten Abwärtswelle markiert werde. Gelinge den Käufern der Durchbruch nach oben, könnte die Aufwärtskorrektur an Fahrt gewinnen. (Quelle: xStation5 von XTB)



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.02.2023/ac/a/n)





SunnyvaleFrankfurt (www.aktiencheck.de) - AMD: Aktie steigt vorbörslich, da Q4-Umsatz die Erwartungen übertrifft - AktiennewsDie Aktien von AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) sprangen vor der Eröffnungsglocke um 3% nach oben, nachdem der Chiphersteller positive Ergebnis- und Umsatzzahlen bekannt gab und eine Verbesserung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte erwartet, im Gegensatz zu seinem Hauptkonkurrenten Intel, der enttäuschende Ergebnisse meldete und sagte, dass die schwindende PC-Nachfrage die Margen unter Druck setzen und sich negativ auf die kurzfristigen Gewinne auswirken würde, so die Experten von XTB.- Der Gewinn pro Aktie sei um 27,2% auf 0,69 Dollar gegenüber den erwarteten 0,67 Dollar gefallen.- Der Umsatz sei um 30% auf 5,6 Mrd. Dollar gegenüber 5,5 Mrd. Dollar gestiegen, die erwartet worden seien.- Der Umsatz im Gaming-Sektor sei im Jahresvergleich um 7% auf 1,6 Mrd. Dollar gefallen, während der Umsatz im Bereich Rechenzentren um 42% auf 1,7 Mrd. Dollar gestiegen sei.- Das Client-Segment, das Personal Computing umfasse, habe einen Umsatzrückgang von 51% auf 903 Mio. Dollar verzeichnet, während der Umsatz im Embedded-Segment 1,4 Mrd. Dollar erreicht habe.- "2022 war ein starkes Jahr für AMD, da wir trotz des schwachen PC-Umfelds in der zweiten Jahreshälfte ein erstklassiges Wachstum und einen Rekordumsatz erzielt haben", sagte CEO Lisa Su. "Obwohl das Nachfrageumfeld uneinheitlich ist, sind wir zuversichtlich, dass wir 2023 Marktanteile gewinnen und langfristiges Wachstum auf der Grundlage unseres differenzierten Produktportfolios erzielen können", so Su in einer Erklärung.Höhepunkte der Quartalszahlen von AMD. Der Umsatz sei um 16% gestiegen, der Gewinn sei jedoch zurückgegangen. (Quelle: Alpha Street)