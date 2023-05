NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

87,92 USD +1,51% (05.05.2023, 16:20)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.05.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es solle eine Kooperation zwischen AMD und Microsoft geben. Microsoft solle AMD dabei unterstützen, demnächst im KI-Chip-Markt stärker Fuß fassen zu können. Microsoft habe einen hausgemachten KI-Chip. Das Projekt nenne sich "Athena" und man wolle es AMD zur Verfügung stellen. Das habe die AMD-Aktie deutlich angeschoben. Es ist abzuwarten, ob sich das Gerücht bewahrheitet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur AMD-Aktie. (Analyse vom 05.05.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:80,00 EUR +1,77% (05.05.2023, 16:41)