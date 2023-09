Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:

93,31 EUR -0,87% (21.09.2023, 08:43)



NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

100,34 USD -1,25% (20.09.2023)



ISIN AMD-Aktie:

US0079031078



WKN AMD-Aktie:

863186



Ticker-Symbol AMD-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol AMD-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (21.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - AMD: 100er Marke im Blick - ChartanalyseDie Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist gestern nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht und hat 1,3% auf 100,34 USD verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach der Erholung bis an die 100-Tage-Linie sei die Aktie vom AMD in der vergangenen Woche wieder unter Druck geraten. Am Montag seien die Notierungen sogar bis auf 99,45 USD zurückgefallen, hätten aber - wie schon im August - die runde 100er Marke per Tagesschluss verteidigen können. In der gestrigen Sitzung seien die Papiere zunächst auf das frühe Tageshoch bei 103,94 USD gestiegen, nach dem US-Leitzinsentscheid jedoch ins Minus gedreht und hätten 1,3% auf 100,34 USD abgegeben.Ausblick: Die AMD-Aktie habe die runde 100er Marke zwar erneut verteidigt (Stichwort: Doppeltief), gleichzeitig seien die Kurse jedoch unter die 2023er Aufwärtstrendgerade zurückgefallen.Das Long-Szenario: Um jetzt eine Erholung anzustoßen, sollten die Kurse per Tagesschluss über das März-Top bei 102,43 USD und das 2022er August-Hoch bei 104,59 USD steigen. Anschließend müsste die Januar-Aufwärtstrendgerade überboten werden, die aktuell bei 106,00 USD verlaufe. Darüber hätten die Notierungen dann Platz bis zum Mehrfach-Widerstand aus dem GD100, dem GD50 und dem 2022er Juni-Top bei 109,57 USD. Mit einem Sprung über die Juli-Abwärtstrendgerade könnten schließlich neue Long-Impulse ausgelöst werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMD-Aktie: