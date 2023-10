NASDAQ-Aktienkurs AMD-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chip-Herstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe gesagt, dass man AMD dabei unterstütze, die KI voranzubringen. Diese Nachricht könnte den Kurs der AMD-Aktie ein bisschen beleben. Von der Technik her zeige der Trend aber gerade nach unten. Es sei zum ersten Test der 200-Tage-Linie gekommen und sie habe gehalten. Jetzt müsse man darauf hoffen, dass die psychologisch wichtige 100-USD-Marke halte. Ansonsten müsste man sich bei der AMD-Aktie in den Bereich von 90 USD oder sogar etwas darunter orientieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AMD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMD-Aktie:98,92 EUR +3,49% (04.10.2023, 21:59)