Ja, bei AMC Entertainment habe sich dank einer starken Film-Pipeline im abgelaufenen Quartal finanziell etwas getan, selbst die Aktie sei um eine Bodenbildung bemüht. Nein, zu einem seriösen Investment mache das den Kinobetreiber leider noch ich immer nicht. Anleger halten sich weiter fern, so Max Gross von "Der Aktionär". Wer an den Kinoerfolgen dieses Jahres teilhaben möchte, setze lieber auf die AKTIONÄR-Empfehlungen Nintendo und Mattel. (Analyse vom 08.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

4,7875 EUR +2,80% (08.08.2023, 16:45)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

5,23 USD +2,15% (08.08.2023, 16:31)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist ein Unternehmen, das Kinos veranstaltet. Es lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. AMC Entertainment Holdings betreibt ungefähr 950 Theater mit rund 10.500 Leinwänden weltweit. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Egal ob Super Mario, Barbie, Oppenheimer oder gleich mehrere Filme der Marvel-Reihe, im Kinojahr 2023 jage ein Film-Highlight das nächste. Der rege Publikumsandrang sorge für klingelnde Kassen - auch beim angeschlagenen Kinobetreiber AMC Entertainment, wie die heute vorgelegten Quartalszahlen zeigen würden."Drohe" AMC Entertainment das Ende des Status als Meme-Aktie? Wachse hier nach einer über Jahre grauenerregenden Vorstellung, sowohl in Bezug auf die Performance der Aktie als auch der Bilanz wieder ein ernsthaftes Investment heran? Dafür möge es noch zu früh sein, der Vierteljahresbericht sei aber ein erster Schritt in die richtige Richtung:Bei den Erlösen habe man sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 16 Prozent auf 1,35 Mrd. Dollar steigern und die Erwartungen des Marktes leicht schlagen können. Beim Gewinn pro Aktie sei eine regelrechte Sensation gelungen: Hier habe man mit 0,00 Dollar pro Aktie, gerechnet worden sei mit einem Fehlbetrag von 0,04 Dollar, das erste Mal seit dem Schlussquartal 2019 wenigstens eine schwarze Null vorweisen können.Tatsächlich sei das abgelaufene Quartal auch beim Umsatz das Beste seit Pandemiebeginn gewesen. Ein Indiz dafür, dass sich endlich auch das Kinogeschäft, bislang Nachzügler gegenüber allen anderen Freizeit- und Unterhaltungsbranchen, zu erholen beginne.Das sei angesichts des gigantischen Schuldenberges von 9,7 Mrd. Dollar denn auch das Stichwort: Beim für den Schuldendienst so wichtigen Cashflow habe sich trotz eines Nettogewinns von knapp neun Mio. Dollar leider nur wenig getan, der sei mit 62 Mio. Dollar erneut deutlich negativ gewesen. Immerhin habe sich die insgesamt zur Verfügung stehende Liquidität auf 643 Mio. Dollar verbessert. Es drohe also keine unmittelbare Pleite.Von "To the moon!" sei in der Aktie schon lange nichts mehr zu sehen. Seit dem Höhenflug auf zwischenzeitlich 60 Dollar habe die Aktie ihren langfristigen Abwärtstrend wieder aufgenommen und sei abgesehen von kleineren Short-Squeezes, die dank einer hohen Leerverkaufsquote von um die 30 Prozent immer wieder möglich gewesen seien, gefallen.Immerhin, seit rund einem halben Jahr versuche sich die Aktie an einer nachhaltigen Bodenbildung im Bereich von vier bis fünf Dollar, zuletzt habe sogar die 50-Tage-Linie überwunden werden können. Von Entspannung könne aber kaum die Rede sein, dafür seien die Geschäfte noch immer zu ertragsschwach: Nicht jedes Quartal biete so viele Kino-Highlights auf einmal wie das letzte. Dementsprechend könnten die kommenden Vierteljahre schon wieder deutlich schlechter ausfallen.