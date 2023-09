Wien (www.aktiencheck.de) - Der Börsengang des Chipdesigners Arm (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) stellte den bislang größten IPO des Jahres 2023 dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Positive Meldungen rund um ein Maßnahmenpaket durch die EU habe Aktien aus der Windbranche gestützt. Vestas (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) habe um 4,8% zugelegt.Die zur Meme-Aktie verkommene und angeschlagene Kinokette AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) habe sich abermals neues Kapital beschafft. Die Geldspritze in der Höhe von USD 325 Mio. solle die derzeitigen Liquiditätsprobleme lösen. Die Aktie habe 1,2% nachgegeben. Besserung sei laut dem Unternehmen jedoch in Sicht: Man erhoffe sich reichlich Einnahmen durch die Aufführung des Taylor-Swift-Konzertfilms im Oktober. (15.09.2023/ac/a/m)