Kurzprofil AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C3025, WKN: A3D7MZ, Ticker-Symbol: AH91, NYSE-Symbol: AMC) ist ein Unternehmen, das Kinos veranstaltet. Es lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. AMC Entertainment Holdings betreibt ungefähr 950 Theater mit rund 10.500 Leinwänden weltweit. (26.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von der Citigroup:Jason Bazinet, Analyst der Citigroup, passt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C3025, WKN: A3D7MZ, Ticker-Symbol: AH91, NYSE-Symbol: AMC) an.Der Analyst habe das Modell des Unternehmens aktualisiert, um die Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1, die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien und die jüngste Kapitalerhöhung von AMC zu berücksichtigen. Er gehe davon aus, dass AMC in der Lage sei, einen Teil seiner Schulden durch die Ausgabe von Eigenkapital zum aktuellen Aktienkurs zu tilgen.Jason Bazinet, Analyst der Citigroup, bestätigt das Rating "sell" für die Aktie von AMC Entertainment. Das Kursziel werde von 15,50 auf 4,75 USD angepasst. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:7,70 EUR +0,13% (26.09.2023, 14:10)