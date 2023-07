Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

5,85 USD +32,95% (24.07.2023)



US00165C1045



A1W90H



AH9



AMC



AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist ein Unternehmen, das Kinos veranstaltet. Es lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. AMC Entertainment Holdings betreibt ungefähr 950 Theater mit rund 10.500 Leinwänden weltweit. (24.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Richterin habe am Freitag entschieden, dass die Umwandlung der Vorzugsaktien von AMC Entertainment nicht stattfinden werde - es müsse nachgebessert werden. In der Folge sei die Meme-Aktie in der Spitze um 100% nach oben geschnellt. Es gebe nämlich Altaktionäre, denen die Umwandlungspläne nicht gefallen würden. Andere - darunter auch der Chef des Unternehmens - würden es verstehen, dass die Umwandlung für weitere Kapitalmaßnahmen notwendig sei.Anleger könnten auf den Aktienkurs spekulieren, der extrem volatil sei. Es müssten aber klare Maßnahmen dahinter stehen, ansonsten ist es nur eine nette und unterhaltsame Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur AMC Entertainment-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie: