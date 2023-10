NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

10,12 USD +3,05% (10.10.2023, 16:24)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C3025



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A3D7MZ



Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AH91



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C3025, WKN: A3D7MZ, Ticker-Symbol: AH91, NYSE-Symbol: AMC) ist ein Unternehmen, das Kinos veranstaltet. Es lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. AMC Entertainment Holdings betreibt ungefähr 950 Theater mit rund 10.500 Leinwänden weltweit. (10.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C3025, WKN: A3D7MZ, Ticker-Symbol: AH91, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi verweise bei AMC Entertainment auf 100 Mio. in Vorverkäufen für die Tickets für die Konzerttour von Taylor Swift, die ins Kino komme. Der Konzern stehe auch in Verhandlungen mit Beyoncé. Die Handelsumsätze würden also steigen und man habe einen Trigger für steigende Kurse: Das seien die 100 Mio. in den Vorverkäufen (26 Mio. seien an einem Tag umgesetzt worden.). Das Unternehmen erwarte im 4. Quartal 1,27 Mrd. beim Umsatz und einen Verlust. Es gebe schon Analysten, die kein Abebben dieser enormen Nachfrage sehen würden. Die Aktie fange an zu steigen. Anleger könnten die AMC Entertainment-Aktie auf die Watchlist packen, denn das Überraschungspotenzial ist enorm, obwohl der Wert auch riskant ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:9,525 EUR +2,70% (10.10.2023, 16:38)