Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (27.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.Zusammen mit den besser als erwarteten Q1-Zahlen (getrieben durch einen Einmaleffekt) habe AMAG eine zuversichtliche EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 präsentiert.Das Management erwarte im laufenden Jahr ein EBITDA in einer Spanne von EUR 170-210 Mio. Auf den ersten Blick liege die Analystenschätzung von EUR 176 Mio. (Konsens EUR 172 Mio.) eher am unteren Ende. Bereinigt um den Einmaleffekt, der den Gewinn in Q1 erhöht habe (aufgrund niedrigerer Energiepreise würden ca. EUR 9 Mio. aus der Auflösung einer Rückstellung für drohende Verluste stammen) und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass weitere Auflösungen von Rückstellungen in ähnlicher Größenordnung in Q2 bis Q4 in der Guidance enthalten seien, scheine die Analystenprognose auf vergleichbarer Basis ungefähr in der Mitte der Spanne zu liegen.In Q1 habe AMAG ein EBITDA von ca. EUR 61 Mio. (-11%) erwirtschaftet und damit sowohl die Analystenschätzung von EUR 49 Mio. als auch den Konsens von EUR 52 Mio. aufgrund höherer Downstream-Ergebnisse übertroffen. Bereinigt um den positiven Bewertungseffekt von EUR 9 Mio. im Segment Walzen (teilweise Auflösung von Rückstellungen für drohende Verluste in Höhe von EUR 20 Mio., welche im GJ 22 gebildet worden seien) habe das EBITDA jedoch im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Auswirkungen auf das Nettoergebnis seien durch einen unerwartet hohen Steueraufwand abgefedert worden. Der Umsatz von EUR 405 Mio. habe geringfügig über dem Vorjahreswert gelegen und habe der Prognose entsprochen, wobei positive Währungseffekte und Preise/Prämien die Auswirkungen der niedrigeren Aluminiumpreise kompensiert hätten.Der EBITDA-Beitrag des Segments Metall von EUR 18,4 Mio. (-10% im Jahresvergleich) habe leicht unter der Analystenprognose von EUR 20,5 Mio. gelegen. Das EBITDA des Segments Gießen habe mit EUR 4,1 Mio. deutlich über der Analystenschätzung von EUR 1,7 Mio. gelegen, primär aufgrund höherer Volumina. Wie bereits erwähnt, sei das EBITDA des Segments Walzen mit EUR 40 Mio. durch einen einmaligen Gewinn von EUR 9 Mio. inflationiert gewesen, habe aber auch auf bereinigter Basis über der Analystenschätzung von EUR 28 Mio. gelegen.Die letzte Empfehlung zur AMAG Austria Metall-Aktie lautete "Halten", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.