3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

36,10 EUR -1,10% (24.03.2023, 13:40)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

36,70 EUR -0,81% (23.03.2023, 17:35)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wiener Börse-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (24.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.Im Geschäftsjahr 2022 habe AMAG ein Rekord-EBITDA von EUR 247 Mio. erzielt und damit die Prognose von EUR 230 bis 250 Mio. erreicht. Bei stabilen Verkaufsvolumina hätten die Umsatzerlöse um 37% auf EUR 1,73 Mrd. zulegen können, was ebenfalls einem neuen Höchststand entspreche. Der Gewinn pro Aktie habe EUR 3,10 betragen. Das Management habe eine unveränderte Dividendenzahlung von EUR 1,50 vorgeschlagen.Der operative Cashflow habe sich in 2022 gegenüber dem niedrigen Niveau in 2021 auf rund EUR 86 Mio. verdoppelt, damit aber die RBI-Schätzung von EUR 103 Mio. verfehlt.Die Energiekosten hätten sich im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, nachdem sie sich bereits in 2021 verdoppelt hätten. Etwa 80% des Gas- und 60% des Strombedarfs für das laufende Jahr seien abgesichert.In Anbetracht einer niedrigeren Volumenserwartung und des stärkeren Preisdrucks im Geschäftsbereich Walzprodukte hätten die Analysten der RBI ihre EBITDA-Schätzung für das Geschäftsjahr 2023e um 17% auf EUR 176 Mio. (zuvor EUR 211,7 Mio.) gesenkt. Die Analysten hätten zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Erneuerung des Ofens für die Anodenproduktion im kanadischen Alouette Werk berücksichtigt, was eine Kürzung des Gewinns je Aktie um etwa ein Drittel auf EUR 1,55 zur Folge habe.Die RBI-EBITDA-Prognose für das Upstream-Segment belaufe sich auf EUR 85 Mio. und impliziere somit einen Rückgang von etwa 30% gegenüber dem bereinigten Vorjahresgewinn. Alouette sollte zwar ein Volumen von circa 125.000 Tonnen beibehalten, jedoch würden die Analysten der RBI mit einem um rund USD 300 niedrigeren Durchschnittspreis von USD 2.400 rechnen. Die planmäßige Erneuerung eines Ofens zur Anodenproduktion werde sich auf die Kostenstruktur auswirken, da der erforderliche Fremdbezug teurer sei.Für das Unternehmen werde das Geschäftsjahr 2023 nach dem vergangenen Rekordjahr eine größere Herausforderung darstellen. Die Analysten der RBI würden weitgehend stagnierende Absatzmengen, einen niedrigeren durchschnittlichen Aluminiumpreis und anhaltenden Preisdruck als wesentliche Treiber für einen EBITDA-Rückgang auf EUR 176 Mio. nach EUR 247 Mio. im Vorjahr erwarten. Das Management dürfte wie üblich zusammen mit den Q1-Ergebnissen am 27. April eine Gewinnprognose für das laufende Jahr abgeben. Die RBI-Schätzungen würden ein solides Ertragsniveau suggerieren, jedoch Kapitalrenditen unterhalb des durchschnittlichen Kapitalkosten-Niveaus implizieren.Wir glauben nach wie vor, dass die Qualität des Geschäftsmodells im Aktienkurs angemessen eingepreist ist und bestätigen daher unsere "Halten"-Empfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 37, so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur AMAG Austria Metall-Aktie. (Analyse vom 24.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen