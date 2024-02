6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (15.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.AMAG habe für das Geschäftsjahr 2023 ein EBITDA von EUR 188 Mio. (-24% zu 2022) berichtet, was ungefähr dem mittleren Bereich der letzten Prognose von EUR 175-195 Mio. entspreche. Nominal liege dieses Ergebnis geringfügig unter den RBI Erwartungen von EUR 191 Mio., entspreche jedoch dem Analystenkonsens. Das Ergebnis sei um rund EUR 25 Mio. "inflationiert" worden, wobei knapp über EUR 20 Mio. im Segment Walzen (Auflösung von Drohverlustrückstellungen aufgrund niedrigerer Energiepreise) und der Rest im Segment Metall (Bewertungseffekte von Derivaten) verbucht worden seien.Nach Divisionen aufgegliedert stelle Remis eine schwächer als erwartete Gewinnentwicklung bei Metall fest, bei dem das Q4-EBITDA von nur EUR 12 Mio. (-38% zu EUR 68 Mio. im Gesamtjahr) unterhalb der Run-Rate von Q1-3 gelegen habe, trotz vergleichbarer Versandmengen und vergleichbarer Rohstoffgrundlagen aufgrund eines negativen Bewertungseffekts von EUR 2-3 Mio. Das EBITDA im Segment Gießen sei break-even gewesen und habe damit im Wesentlichen der Analystenerwartung entsprochen. Das EBITDA der Division Walzen von EUR 12 Mio. habe aufgrund leicht höherer Versandmengen über der Analystenschätzung von EUR 9 Mio. gelegen.In Übereinstimmung mit der Analystenprognose habe das Management eine unveränderte Dividende von EUR 1,50 vorgeschlagen.Wie üblich habe das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch keine Gewinnprognose für 2024 gegeben (ein erstes EBITDA-Ziel werde zusammen mit den Q1-Ergebnissen veröffentlicht). Die Märkte für Primäraluminium und für Walzprodukte dürften nach den jüngsten CRU-Prognosen im laufenden Jahr moderates Wachstum aufweisen. Der Analyst gehe derzeit von einer stagnierenden EBITDA-Entwicklung im GJ 2024e aus und prognostiziere ein EBITDA von EUR 188 Mio. für AMAG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.