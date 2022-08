3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Düsseldorf-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

31,80 EUR +0,63% (04.08.2022, 11:00)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

32,00 EUR -1,54% (04.08.2022, 11:17)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wiener Börse-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (04.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.Mit einem Umsatz von EUR 505 Mio. (+47% im Jahresvergleich) und einem EBITDA von EUR 88,5 Mio. (+40%) habe AMAG in Q2 2022 die Markterwartungen erfüllt. Wie schon in Q1 seien vor allem höhere Preise der determinierende Faktor gewesen. Da das Ergebnis allerdings durch Bewertungseffekte und Rückstellungen belastet gewesen sei, sei die zugrunde liegende Ergebnisqualität als besser als erwartet einzustufen. Während der Upstream-Bereich (Primäraluminium) von zusätzlichen Volumina aus Q1 bzw. einer weiterhin guten Aluminiumpreis/Tonerdekosten-Relation profitiert habe, habe im Downstream-Bereich (Walzprodukte) die Kosteninflation durch höhere Preise gut kompensiert werden können. Zudem habe sich dank der Erholung der Luftfahrt- und der Autoindustrie der Produktmix verbessert.Für das GJ 2022 habe sich das Management etwas optimistischer gezeigt. Die EBITDA-Prognose sei von zuletzt "über EUR 200 Mio." auf "EUR 220 - 250 Mio." revidiert worden. Basierend auf dem H1-Ergebnis von EUR 157 Mio. impliziere das obere Ende der Spanne ein im Jahresvergleich stabiles EBITDA von EUR 93 Mio. für das zweite Semester. Trotz saisonaler Effekte, höheren Energiekosten und möglicherweise etwas schwächeren Endmärkten würden die Analysten davon ausgehen, dass AMAG das Ziel übertreffen werde. Sie hätten ihre Schätzung auf EUR 264 Mio. erhöht.Hauptrisiko (und Belastungsfaktor für das Sentiment gegenüber der Aktie) würden mögliche Versorgungsengpässe des Standorts Ranshofen mit Gas bleiben, sollte die Versorgung Österreichs mit russischem Gas ausbleiben bzw. reduziert werden. Im Jahr 2021 habe sich der Gasverbrauch auf 543 GWh belaufen. Eine kurzfristige Umstellung auf andere Energiequellen sei nicht möglich.Die hohen Rohstoffpreise würden sich weiterhin negativ in der Bilanz auswirken, da sie eine substanzielle Erhöhung des Umlaufvermögens induzieren würden. Entsprechend sei die Nettoverschuldung per Quartalsende auf EUR 507 Mio. gegenüber EUR 346 Mio. per Jahresende 2021 gestiegen. Für das H2 erscheine angesichts des gesunkenen Aluminiumpreises eine Verbesserung wahrscheinlich.Die Korrektur des Primäraluminiumpreises von über USD 3.900 pro Tonne Anfang März habe sich fortgesetzt. Der aktuelle Preis liege bei rund USD 2.450. Die Tonerdekosten, in Relation zum Aluminiumpreis, seien zwar annähernd stabil geblieben, dennoch würden die Analysten von einem Rückgang der Ergebnisbeiträge der Division Metal in den kommenden Quartalen ausgehen. Angebotsseitig bestehe weiterhin Unterstützung, da aufgrund der hohen Energiepreise einige Produktionskapazitäten im Markt stillgelegt worden seien.Im Nachgang der guten Q2-Zahlen haben die Analysten der RBI ihre EBITDA-Prognose für das GJ 2022 auf EUR 264 Mio. erhöht (die Folgejahre blieben unverändert) und liegen damit etwas über der von AMAG avisierten Bandbreite von EUR 220 - 250 Mio. Ihre Arbeitshypothese, dass der Gewinnhöhepunkt im laufenden Jahr erreicht sei, habe weiterhin Bestand. Da die Analysten erneut die Annahmen betreffend die Nettoverschuldung aufgrund des deutlich höheren Umlaufvermögens erhöht hätten, sinke, in Kombination mit höheren Diskontierungssätzen (reflektiere die gestiegene Zinslandschaft), das Kursziel von EUR 38,50 auf EUR 36,00.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "Halten"-Empfehlung für die AMAG Austria Metall-Aktie. (Analyse vom 04.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen