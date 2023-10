Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

28,20 EUR +1,08% (31.10.2023, 14:58)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

28,30 EUR -0,70% (31.10.2023, 15:00)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wiener Börse-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (31.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.Nach den Q3-Ergebnissen der AMAG habe Remis seine EBITDA-Prognose auf das obere Ende der neuen Guidance-Bandbreite angehoben. Die Erhöhung sei jedoch auf den Effekt der Auflösung (und teilweisen Inanspruchnahme) von Drohverlustrückstellungen (EUR 21 Mio. in Q1-3) zurückzuführen. Auf operativer Ebene seien die Annahmen des Analysten de facto unverändert geblieben, ebenso wie seine neutrale Haltung zum Investment Case. Zwar seien die Bewertungsmultiplikatoren der Aktie gesunken, aber - unter Berücksichtigung des Effekts höherer Diskontsätze - reduziere Remis sein Kursziel von EUR 37,00 auf EUR 32,50.Dementsprechend bestätigt Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Halten"-Empfehlung. Das Kursziel von EUR 32,50 basiere ausschließlich auf einem DCF-Modell. (Analyse vom 31.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity