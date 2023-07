6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

30,60 EUR -1,29% (27.07.2023, 11:25)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

31,30 EUR -0,63% (27.07.2023, 11:17)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wiener Börse-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (27.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.Ähnlich wie in Q1, hätten auch die Q2-Ergebnisse von AMAG auf den ersten Blick über den Analysten-Prognosen gelegen. Das Q2-EBITDA von EUR 57 Mio. (-36% im Jahresvergleich) habe die Schätzung von EUR 50 Mio. überstiegen, wobei die Abweichung erneut ausschließlich auf die Auflösung von Drohverlustrückstellungen aufgrund gesunkener Energiepreise zurückzuführen sei.Für das erste Halbjahr 2023 habe sich dieser Sondereffekt auf EUR 17 Mio. kumuliert. Der Rückgang des Ergebnisses im Jahresvergleich sei nicht zuletzt auf AMAG´s Rekordzahlen im Vergleichszeitraum zurückzuführen und habe über alle Segmente hinweg beobachtet werden können. Bei rund 10% niedrigeren Versandmengen sei der Umsatz um 23% auf EUR 392 Mio. zurückgegangen.Im Unternehmensausblick für die zweite Jahreshälfte habe das Management darauf hingewiesen, dass sich im Downstream-Bereich die Nachfrage aus bestimmten Branchen, insbesondere seit dem zweiten Quartal, zunehmend abschwäche. Entsprechend habe das Management die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von EUR 170 bis 210 Mio. auf EUR 160 bis 190 Mio. reduziert. Dies impliziere eine deutlich schwächere Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr.Während sich die Bereiche Automobil, Luftfahrt sowie Verpackung weiterhin solide zeigen würden, habe sich das Geschäft in den Bereichen industrielle Anwendungen sowie Bau/Architektur verschlechtert. Für die Primäraluminium-Division werde mit einer relativen stabilen Entwicklung gerechnet. Die EBITDA-Schätzung für das Geschäftsjahr 2023 von EUR 176 Mio. habe zuvor am unteren Ende der Spanne gelegen und befinde sich nun in der Mitte der neuen Management-Prognose.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.