12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

35,70 EUR +3,18% (16.02.2023, 12:25)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

36,50 EUR +4,58% (16.02.2023, 10:06)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wiener Börse-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (16.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.AMAG habe in GJ 2022 ein Rekord-EBITDA von EUR 247 Mio. (+33% im Jahresvergleich) erwirtschaftet und damit im Rahmen des kommunizierten Zielkorridors von EUR 230 - 250 Mio. gelegen. Das Ergebnis habe jedoch unter der Analystenschätzung von EUR 264 Mio. gelegen, welche das oberste Ende der Markterwartungen dargestellt habe (der Konsens habe bei EUR 256 Mio. gelegen). Bei stabilen Verkaufsmengen hätten die Umsatzerlöse um 37% auf EUR 1,73 Mrd., ebenfalls ein Rekordniveau, gesteigert werden können. Der Gewinn je Aktie habe sich auf EUR 3,10 nach EUR 1,85 im Vorjahr belaufen.Im Schlussquartal habe das Konzern-EBITDA EUR 30 Mio. betragen. Auf Segmentebene steche hervor, dass sich der Beitrag des Segments Metall (Primäraluminium) im Vergleich zum Durchschnitt der Vorquartale auf rund EUR 16 Mio. in etwa halbiert habe, was auf etwas geringere Mengen und einen niedrigeren Durchschnittspreis zurückzuführen sei. Im saisonal schwächsten Quartal habe das Segment Walzen ein EBITDA von EUR 18 Mio. generiert, welches jedoch positive Währungsbewertungseffekte von rund EUR 4 Mio. enthalten habe.Das Management habe eine unveränderte Dividende von EUR 1,50 vorgeschlagen (ergebe aktuell eine Rendite von ca. 4,3%). Damit habe man im Rahmen der Markterwartung, jedoch unter der ambitionierteren Analystenprognose von EUR 1,80 gelegen.Wie üblich habe das Management zu diesem frühen Zeitpunkt keinen Ergebnisausblick für das laufende Jahr gegeben. Der Analyst gehe davon aus, dass eine erste EBITDA-Zielspanne zusammen mit den Q1-Ergebnissen am 27. April veröffentlicht werde. Neben der Volatilität im Bereich Primäraluminium habe das Management mit Bezug auf die Downstream-Aktivitäten auf eine Stabilisierung der Auftragseingänge in den Sektoren Automobil, Verpackung und Luftfahrt hingewiesen, während bei den industriellen Anwendungen und im Handelsgeschäft eine Verlangsamung konstatiert worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.