Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON wolle nach Belastungen durch Lieferverzögerungen das Wachstum im neuen Jahr beschleunigen. Während Halbleiter-Ausrüster im vergangenen Jahr beim Umsatz und Betriebsergebnis die Erwartungen verfehlt habe, habe der Ausblick dank der starken Auftragslage darüber gelegen. Investoren hätten bei dem AKTIONÄR-Depotwert beherzt zugegriffen. Analysten hätten ihre Schätzungen und Kursziele im Anschluss überarbeitet. Eine Bestandsaufnahme.Rückenwind liefere eine weiterhin hohe Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Elektronikchips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Bauteile auf dieser Basis seien kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips. Sie würden Schnellladetechnik und kabelloses Laden für Heimelektronik ermöglichen, würden aber auch für 5G-Mobilfunk-Anwendungen genutzt und umfangreich in Elektroautos und deren Ladestationen verbaut. Große Chipkonzerne würden aktuell denn auch viel Geld in den Bau neuer Werke stecken, da die Nachfrage für viele Jahre hoch sein dürfte. Zudem würden die USA und Europa den Bau von Chipfabriken fördern, um die Abhängigkeit von China und Taiwan zu verringern.Dabei hätten GaN- und SiC-Anlagen im vergangenen Jahr 42 Prozent der Erlöse ausgemacht. Anlagen für Optoelektronik-Halbleiter wie Laserchips zur Datenübertragung oder 3D-Sensorik für die Gesichtserkennung sowie Anlagen zur Herstellung von LED und Mikro-LED kämen auf Umsatzanteile von jeweils etwas mehr als einem Viertel. Beim Ausblick stütze sich Vorstand Felix Grawert auf einen Anlagen-Auftragsbestand von knapp 352 Millionen Euro per Ende 2022, was fast zwei Drittel mehr als zwölf Monate zuvor gewesen sei. Im neuen Jahr sollten zudem Orders für 600 bis 680 Millionen Euro eingeheimst werden.Der Umsatz solle vor diesem Hintergrund 2023 um mindestens ein Viertel auf 580 bis 640 Millionen Euro steigen, nach plus acht Prozent auf 463 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr. Damit habe AIXTRON das untere Ende der in Aussicht gestellten Erlösspanne übertroffen. Einige Analysten hätten nach entsprechenden Unternehmenssignalen im Januar jüngst schon damit gerechnet, dass der Umsatz eher am untere Ende des Zielkorridors liegen dürfte.Dabei seien Analysten zuletzt vorsichtiger geworden mit Blick auf die kurzfristige Nachfrage nach Mikro-LED-Anlagen. Zwar werde der Halbleiterkonzern ams-OSRAM, das laut Branchenexperten den iPhone-Konzern Apple beliefere, künftig AIXTRON-Anlagen für die Produktion von Micro-LED nutzen, nachdem es diese nach langen Tests qualifiziert habe. Da die Apple Watch mit Mikro-LED aber erst 2025 auf den Markt kommen werde, könnten sich einige Lieferungen von AIXTRON an ams-OSRAM hinziehen, so die Vermutung. AIXTRON-Chef Grawert rechne mit einer Beschleunigung im Geschäft mit Maschinen zur Mikro-LED-Herstellung denn auch eher ab 2024. Das Interesse der Kunden und potenziellen Kunden sei groß, aber noch würden erst einmal viele Pilotanlagen bestellt, habe der Manager in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. 2023 dürften die Mikro-LED-Anlagen etwa zehn Prozent der Erlöse und Aufträge ausmachen.Im Anschluss würden sich die Analysten an ihre Rechner setzen und hätten ihre Schätzungen überabeitet. Jefferies-Analystin Olivia Honychurch ("buy") habe im Anschluss ihr Kursziel für die Papiere von 35 auf 40 Euro angehoben. Die Deutsche Bank habe die Einschätzung wieder von "hold" auf "buy" hoch genommen und sehe die Aktie nun bei 34 Euro (bislang 33 Euro) fair bewertet. Weitere Updates dürften folgen, auf die "Der Aktionär" dann noch detaillierter eingehen werde."Der Aktionär" sehe sich durch das Zahlenwerk in seiner positiven Einschätzung bestätigt. Negative strukturelle Veränderungen in der Geschäftsdynamik seien nicht in Sicht - im Gegenteil.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. Gelinge es dem Vorstand, die ungebrochen hohe Nachfrage wie erwartet erfolgreich zu monetarisieren, dürfte die Aktie in den kommenden Wochen neue Höchststände ins Visier nehmen. (Analyse vom 01.03.2023)