Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (28.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Ausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Während AIXTRON die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das abgelaufene Jahr beim Umsatz und Betriebsergebnis leicht verfehlt habe, liege der Ausblick dank der starken Auftragslage in weiten Teilen darüber. Das TecDAX-Unternehmen wolle nach Belastungen durch Lieferverzögerungen das Wachstum im neuen Jahr beschleunigen.AKTIONÄR-Leser wissen: Gegen Ende 2022 hatte das Fehlen von Exportlizenzen gebremst, so Schröder. Behörden seien überlastet gewesen und hätten teils einen kritischeren Blick auf bestimmte Abnehmerländer, wohl insbesondere China geworfen. Zuletzt habe sich die Lage aber entspannt.Rückenwind liefere eine weiterhin hohe Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Elektronikchips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Bauteile auf dieser Basis seien kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips.Der Umsatz solle vor diesem Hintergrund 2023 um mindestens ein Viertel auf 580 bis 640 Mio. Euro steigen, nach plus acht Prozent auf 463,2 Mio. Euro im abgelaufenen Jahr. Analysten hätten hier bisher im Durchschnitt knapp 580 Mio. Euro auf ihrem Zettel gehabt. Dabei stütze sich Unternehmenschef Felix Grawert auf einen Anlagen-Auftragsbestand von knapp 352 Mio. Euro per Ende 2022, was fast zwei Drittel mehr als zwölf Monate zuvor gewesen sei. Im neuen Jahr sollten zudem Orders für 600 bis 680 Mio. Euro einsammelt werden.DER AKTIONÄR sehe sich durch das Zahlenwerk in seiner positiven Einschätzung bestätigt. 2022 sei abgehakt. Investoren würden den Blick nach vorne richten. Negative strukturelle Veränderungen in der Geschäftsdynamik seien nicht in Sicht - im Gegenteil.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Gelinge es dem Vorstand, die ungebrochen hohe Nachfrage wie erwartet erfolgreich zu monetarisieren, dürfte die AIXTRON-Aktie in den nächsten Wochen wieder die alten Höchststände ansteuern. (Analyse vom 28.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)