Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (07.03.2024/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON: Ein trägerer E-Auto-Markt liefert Gegenwind - AktienanalyseDer Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON ( ISIN DE000A0WMPJ6 WKN A0WMPJ ) rechnet für das Jahr 2024 mit zumindest deutlich langsamerem Wachstum, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gegenwind liefere laut Experten etwa ein trägerer E-Auto-Markt. Für das kommende Jahr 2025 erwarte Unternehmenschef Felix Grawert dann aber wieder einen starken Erlösanstieg, "getragen durch die nächste Wachstumswelle im Bereich Leistungselektronik." Ob die Streichung eines LED-Schlüsselprojekts beim Kunden ams-OSRAM diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung mache, werde sich zeigen. An der Börse hätten die Nachrichten von ams-OSRAM für Verunsicherung gesorgt. Die Aktie sei vorübergehend auf den tiefsten Stand seit einem Dreivierteljahr abgeschmiert. Erst als die Vorstände Felix Grawert und Christian Danninger das ermäßigte Niveau zum Kauf einiger AIXTRON-Aktien genutzt hätten, habe sich die Lage beruhigt. Dennoch würden die Experten vom "ZertifikateJournal" mit Teilschutz investieren, zumal die Konditionen attraktiv sind. (Ausgabe 09/2024)