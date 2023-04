Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe im ersten Quartal 2023 eine anhaltend starke Nachfrage nach Anlagen aus allen Bereichen der Verbindungshalbleiter verzeichnet. Besonders Anlagen zur Produktion effizienter Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) würden sich weiter zunehmendem Wachstum erfreuen. Fehlende Exportlizenzen hätten das Unternehmen in den ersten Monaten aber erneut etwas ausgebremst. Die Jahresprognosen seien dennoch bestätigt worden.Während der Auftragseingang im ersten Quartal gewachsen sei, habe das Fehlen von Exportlizenzen für fertige Anlagen spürbar auf Umsatz und Gewinn gedrückt. Das Problem bestehe schon seit Ende vergangenen Jahres, doch habe Unternehmenschef Felix Grawert noch Ende Februar betont, dass die Genehmigungen nach und nach eingetrudelt seien. "Mit den ursprünglich vorgesehenen Auslieferungen hätte der Umsatzerlös deutlich über dem des Vorjahresquartals gelegen", habe es vom Unternehmen dazu geheißen. "Wir sind sehr zuversichtlich, die ausstehenden Exportlizenzen in Kürze zu erhalten."Der Auftragseingang sei im ersten Quartal um sieben Prozent auf knapp 140 Millionen Euro gestiegen. Der Auftragsbestand sei um starke 60 Prozent auf 417,9 Millionen Euro geklettert. Die Umsätze seien dagegen um 13 Prozent auf 77,2 Millionen Euro gefallen. Bei einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 3,5 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 5,0 Prozent (Vorjahr: 14,2 Millionen Euro; 16 Prozent) habe sich das Periodenergebnis im ersten Quartal auf 3,5 Millionen Euro (Vorjahr: 13,8 Millionen Euro) belaufen.Analysten hätten für das traditionell schwächere Q1 auf allen Ebenen im Vorfeld mehr erwartet. In den kommenden Quartalen würden aber wieder deutlich höhere Umsätze und operative Gewinne erwartet. Das Schlussquartal sei in der Regel das stärkste. Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage und stabiler Lieferketten erwarte der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr daher weiterhin signifikantes Wachstum mit steigenden Margen und Auftragseingängen und bestätige daher die im Februar abgegebene Wachstumsprognose.AIXTRON adressiere mehrere Wachstumsmärkte, die teilweise noch in einer frühen Entwicklungsphase seien. Negative strukturelle Veränderungen seien nicht in Sicht. Die Gefahr nachhaltiger operativer Enttäuschungen sei damit eher als gering einzustufen. Der schwächere Jahresauftakt sollte nicht überbewertet werden, zumal die durch die fehlenden Lizenzen ausgebliebenen Umsätze und Gewinne nur verschoben worden seien. Anleger mit Weitblick sollten sich von den kurzfristigen Schwankungen daher nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bleibe AIXTRON auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs, sollte die Aktie schnell wieder den Vorwärtsgang einlegen und Kurse jenseits der 30-Euro-Marke ansteuern. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien und Derivate von AIXTRON befinden sich in Real-Depots der Börsenmedien AG.