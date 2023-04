XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,53 EUR -7,43% (27.04.2023, 14:26)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.04.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON kann sich vor Aufträgen kaum retten - AktienanalyseWenn es um den Bau neuer Chipfabriken geht, führt an AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) kein Weg vorbei, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit seinen Maschinen, die für die Herstellung von Elektronik-Chips eingesetzt würden, adressiere die Gesellschaft gleich zwei Megamärkte: Mobilfunk und Elektromobilität. Daher könne sich AIXTRON trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach Anlagen zur Produktion effizienter Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) sowie aus den Bereichen Optoelektronik/Laser und LEDs/Micro LEDs sei der Ordereingang 2022 um 18 Prozent auf 585,9 Mio. Euro gestiegen. Damit habe AIXTRON nach 2010 den zweitbesten Auftragseingang in seiner fast vierzigjährigen Firmengeschichte erreicht.2023 solle der Umsatz um mindestens ein Viertel auf 580 Mio. bis 640 Mio. Euro steigen. Damit würde die Dynamik bei AIXTRON nach plus acht Prozent auf 463,2 Mio. Euro im abgelaufenen Jahr, das von Belastungen durch Lieferverzögerungen geprägt gewesen sei, klar zunehmen. Bei der Prognose stütze sich das Management um CEO Felix Grawert auf einen Anlagen-Auftragsbestand von knapp 352 Mio. Euro per Ende 2022, was fast zwei Drittel mehr als zwölf Monate zuvor gewesen sei. Im neuen Jahr sollten zudem Orders für 600 Mio. bis 680 Mio. Euro einsammelt werden. Mit Blick auf die Profitabilität peile Grawert einen Anstieg der EBIT-Marge von 22,7 auf 25 bis 27 Prozent an.Angesichts dieser Perspektiven sollte sich die AIXTRON-Aktie schon bald wieder aus ihrem Seitwärtstrend befreien können, in dem sie sich seit Dezember vergangenen Jahres befindet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2023)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:25,51 EUR -7,24% (27.04.2023, 14:40)