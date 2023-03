XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,82 EUR -0,35% (06.03.2023, 10:47)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.03.2023/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe 2022 mit soliden Resultaten abgeschlossen, aber nicht geglänzt. Der Spezialanlagenbauer habe den Umsatz um 8% auf 463,2 Mio. Euro steigern und das in eine Verbesserung von EBIT und Nettogewinn um jeweils 6% auf 104,7 Mio. Euro bzw. 100,5 Mio. Euro ummünzen können. So weit, so unspektakulär. Mehr Aufmerksamkeit habe der Auftragseingang erregt, der im Schlussquartal um satte 34% auf 160,3 Mio. Euro zugelegt habe, was auf Jahresbasis eine Steigerung um 18% auf 585,9 Mio. Euro ermöglicht habe - die Book-to-Bill-Ratio habe damit einen starken Wert von 1,26 erreicht und der Auftragsbestand per Ende Dezember habe mit 351,8 Mio. Euro um 64% über dem Vorjahreswert gelegen. Passend dazu konstatiere der Vorstand eine hohe Nachfrage in vielen Bereichen und sei optimistisch für 2023: Der Umsatz solle auf 580 bis 640 Mio. Euro steigen und die EBIT-Marge auf 25 bis 27% verbessert werden.Die AIXTRON-Aktie hat darauf positiv reagiert und bleibt weiter ein aussichtsreiches Investment, die Experten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel auf 35 Euro. (Ausgabe 8 vom 04.03.2023)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:28,75 EUR -0,69% (06.03.2023, 10:59)